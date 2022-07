Torino, al via il 1° Memorial Mamma e Papà Cairo: in campo il 4 e 5 agosto

Memorial Mamma e Papà Cairo: calendario e regolamento

"Giovedì 4 agosto, alle ore 18.30, presso lo stadio Comunale "G.B. Sillano" di Quattordio (AL) il Torino allenato da Giuseppe Scurto affronterà il Milan guidato da Ignazio Abate. Alle ore 21 presso lo stadio Comunale "G. Moccagatta" di Alessandria si disputerà poi l'altra semifinale tra la Juventus di Andrea Bonatti e l'Atalanta di Marco Fioretto. Le finali si giocheranno venerdì 5 agosto. Il match per il 3°/4° posto sarà di scena a Quattordio alle ore 18.30, mentre la finalissima si disputerà ad Alessandria alle ore 21. In caso di parità non sono previsti tempi supplementari e si procederà all'esecuzione dei calci di rigore. Il torneo è riservato a calciatori nati dal 01/01/2004 sino al compimento del 15° anno di età. Le Società partecipanti potranno usufruire nel corso del torneo di tre calciatori in prestito tesserati per altre società. Per ogni partita saranno consentite otto sostituzioni con tre interruzioni del match oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco", scrive il Torino. Un appuntamento, dunque, da non perdere.