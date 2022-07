La sorpresa del Toro? Nell'ovovia! E Juric il Terribile porta tutti a cena

WAIDRING - Cena a sorpresa, ieri. Tutti alla partenza dell’ovovia, i granata: qui in Austria. E vai con un menù un po’ diverso dal solito. Juric il Buono. Mica solo Ivan il Terribile. L’allenatore ha apprezzato. Ha apprezzato l’impegno dei giocatori in questi giorni, il loro comportamento anche fuori dal campo, la tenacia, la serietà e pure il rendimento. In allenamento, e prim’ancora in partita, sabato, contro i campioni di Turchia, il Trabzonspor: 3 a 0 e vai col liscio, rispediti a casa. Anche Radonjic aveva da festeggiare. E Seck. Per i primi gol stagionali nel Torino. Così è scattata l’organizzazione di una gita fuori porta. Fuori clausura, più che altro: del loro hotel conoscono anche gli angoli più oscuri, i giocatori. Una serata speciale, musica, cibo buono e via tutti alla partenza dell’impianto che d’inverno porta in cima alle montagne a sciare. E d’estate a compiere gite e passeggiate in vetta, toccando il cielo con un dito. Cena premio in un locale tipicamente tirolese. Ivan il Terribile. Juric il buono. Per una notte.