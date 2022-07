Brutte notizie per il Torino: Vojvoda out 20-30 giorni. Ai box anche Buongiorno, Radonjic e Pellegri

INVIATO A WAIDRING - Brutte notizie per alcuni giocatori del Torino. L’esterno Mergim Vojvoda ha una lesione muscolare di primo grado retto femorale sinistro: per lui uno stop di 20-30 giorni. Il centrale Alessandro Buongiorno accusa un forte sovraccarico al muscolo otturatore sinistro, all'altezza del bacino: il difensore è out come minimo una settimana. Ma non finisce qui. Namanja Radonjic è alle prese con un affaticamento muscolare, Pietro Pellegri rimane ancora fermo per una brutta contusione muscolare vecchia di alcuni giorni ormai.