Diretta Torino-Apollon ore 18: dove vederla in tv e streaming

SEEKIRCHEN AM WALLERSEE (Austria) - Il Torino prosegue la sua preparazione a poco meno di tre settimane dall'inizio del campionato di Serie A. La formazione di Ivan Juric scende in campo quest'oggi allo Sportzentrum Aug di Seekirchen per disputare la quarta e ultima amichevole del suo ritiro precampionato in Austria (l'ultima amichevole sarà quella contro il Nizza, tra 3 giorni). Il bilancio per ora è positivo: dopo la sconfitta per 3-1 co l'Eintracht Francoforte, squadra campione in carica dell'Europa League, sono arrivati due successi contro il Mlada Boleslav (2-0) e il Trabzonspor (3-0). L'avversaria di oggi è l'Apollon Limassol, che ai primi di agosto dovrà giocare i preliminari di Champions League, una volta scoperto l'avversario.