Toro, seduta mattutina verso il test con l'Apollon: ecco gli 11 probabili titolari. Radonjic affaticato

WAIDRING - Allenamento mattutino per il Torino, una breve rifinitura di mezz'ora, per provare i titolari e gli schemi in vista dell'amichevole di oggi contro i ciprioti dell'Apollon Limassol. Con il solito ballottaggio in porta fra Berisha e Milinkovic-Savic, ci aspettiamo di vedere in difesa Djidji, Zima e Rodriguez, sulla linea di centrocampo Singo, Lukic, Ricci e Aina, e nel tridente offensivo Seck, Linetty e Sanabria. Primo rincalzo, Verdi. Assenti, naturalmente, Vojvoda (25 giorni di stop per via di una lesione muscolare di primo grado), Buongiorno (brutto sovraccarico al muscolo otturatore del bacino, almeno 7 giorni di stop), Pellegri che è in ritardo nella condizione atletica e Radonjic, quasi certamente risparmiato perché vittima di un nuovo affaticamento muscolare. Diretta streaming su Torino Channel alle ore 18: Torino-Apollon Limassol a Seekirchen, vicino a Salisburgo.