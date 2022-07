Izzo rassicura il Torino: "Infortunio? Nulla di grave. Juric è uno tosto"

Il Torino batte 1-0 i ciprioti dell'Apollon grazie alla rete di Sanabria che, a 5' dalla fine, regala il successo ai granata. Buoni segnali per Juric che, però, ha dovuto tirare fuori dalla contesa Izzo per un problema fisico. Il difensore napoletano, al termine del match, ha però tranquillizzato tutti e ai microfoni di Torino Channel ha detto: "Nulla di grave, ho preso una botta ma sto bene e non vedo l’ora di allenarmi. È stata una gara combattuta, il mister ha cambiato tutta la squadra. È stato un test utile per mettere minuti nelle gambe. Fascia da capitano? È il mio quinto anno qui, sono orgoglioso. Ringrazio mister e compagni per l’opportunità, sono contento".