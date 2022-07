INVIATO A WAIDRING - Dopo la rissa di ieri tra il responsabile tecnico granata Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric, la squadra è all’interno dell’hotel. Si divide tra piscina e allenamento defatigante. Ma quali saranno le conseguenze dell’acceso confronto Vagnati-Juric? Intanto, il team manager Pellegri che si è messo in mezzo per separare i due ha evitato il peggio. Vagnati non ha dormito lì ma con Moretti è tornato in auto in Italia.