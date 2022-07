L'Unione dei Toro Club e altri gruppi: "Scendiamo in campo tutti insieme"

INVIATO A WAIDRING - Dopo i clamorosi episodi di ieri, la rissa tra Vagnati e Juric, ma soprattutto in coda (o meglio: all’apice) di una gestione societaria contestata in crescendo da mesi, anzi da anni, da parte della stragrande maggioranza della tifoseria granata, sempre più unita e composita nel dissenso, prende il via una mobilitazione immediata. Pacifica, civile negli intendimenti, assolutamente significativa e, possiamo immaginarlo, stentorea nei suoi effetti. L’Unione Club Granata (che raggruppa tutti i Toro Club italiani ed esteri), l’Associazione Memoria Storica Granata, l’Associazione ToroMio, i Resistenti Granata 1906 e il Comitato Difesa Toro hanno infatti diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, un comunicato frutto di un lungo dibattito nelle ore precedenti, svoltosi all’insegna di una sostanziale unità di vedute e d’intenti. Cogliamo dal comunicato: “Data l'ultima dimostrazione di inadeguatezza da parte della società, invitiamo alla partecipazione tutti coloro che intendano riprendersi il Toro”: naturalmente in modo democratico, ci mancherebbe, invocando anche la manifestazione di possibili candidati acquirenti seri, all’altezza (così ci hanno spiegato gli organizzatori degli Stati Generali). “Diamo avvio alla riunificazione del Popolo Granata. La storia ce lo chiede, ce lo impone, uniamoci per difenderla e onorarla. A breve maggiori dettagli sull'incontro, attualmente in fase di organizzazione, che concorderà la linea comune da tenersi”. Il comunicato si chiude poi con gli indirizzi mail da usare per aderire agli Stati Generali Granata (le associazioni organizzatrici comunicheranno successivamente tempi e modi di questa pacifica discesa in campo): segreteria@toromio.net comitatodifesatoro@libero.it presidente@museodeltoro.it resistentigranata@libero.it unioneclubgranata@email.it