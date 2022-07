Toro, Cairo a RadioRadio: «Vagnati e Juric riappacificati: avanti più in sintonia che mai»

INVIATO A WAIDRING - Metà pomeriggio di oggi, 28 luglio. Urbano Cairo compare all’improvviso, seppur indirettamente, per cercare di spegnere definitivamente l’incendio divampato dopo la rissa tra il dt Davide Vagnati e l’allenatore del Torino, Ivan Juric. I fatti. Dibattito in corso su RadioRadio, più ospiti presenti, quindi all’improvviso i conduttori leggono un messaggio whatsapp inviato all’emittente radiofonica dal presidente del Torino. In sostanza: «I due si sono parlati, chiariti, riappacificati. Vanno avanti più in sintonia che mai. Non c’è altro da aggiungere».