Toro, al via la vendita dei biglietti di Coppa: tutte le informazioni

Il mercato stenta a entrare nel vivo e la lite Juric-Vagnati tiene banco, ma tra otto giorni il Torino scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. L'appuntamento è fissato per sabato prossimo al Grande Torino, contro la vincente di Palermo-Reggiana, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il cui fischio d'inizio sarà decretato alle ore 21:15. E questa mattina (ore 10) partirà anche la vendita dei biglietti per l'esordio stagionale dei granata, contestualmente per chi può godere della prelazione in virtù dell'abbonamento 2022/2023 e per chi no. I tagliandi potranno essere acquistati online, nei punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria Nord del Grande Torino ai seguenti prezzi: 10 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16), 15 euro nei Distinti Granata (ridotto 5 euro), 20 euro in Tribuna Granata (ridotto 10 euro), 30 euro nelle Poltroncine Granata (ridotto 15 euro) e 60 euro in Tribuna Grande Torino (ridotto 30 euro). Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni, mentre resterà chiusa nell'occasione la Curva Primave ra. Settore ospiti a 10 euro (ridotto 5 euro), con i cancelli che come di consueto si apriranno due ore prima del via alla partita.