Diretta Nizza-Torino ore 17: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

NIZZA (FRANCIA) - Dopo il successo per 1-0 contro l'Apollon e il duro scontro tra Vagnati e Juric, il Torino guarda avanti e alle 17 sfida il Nizza nella lussuosa "bomboniera" dell'Allianz Riviera. Toccata e fuga, con la squadra che rientrerà con un charter già nella notte. Seppur con meno di 15 punti fermi in rosa, il tecnico granata deve preparare la sfida di sabato in Coppa Italia contro una tra Palermo e Reggiana. Per tale ragione il match di oggi contro i francesi rappresenterà un test molto importante in vista dei prossimi impegni e del debutto in campionato previsto per il 13 agosto alle 20.45 contro il neopromosso Monza di Galliani e Berlusconi.