Vince il Nizza 1-0, ma il Toro di Juric è vivo: manca solo il gol. Zima ko

INVIATO A NIZZA - Un gol di Stengs a 12’ minuti dalla fine stende il Toro nel risultato, anche se i granata non hanno affatto demeritato. Bulka , il portiere del Nizza, ha dovuto compiere più di un intervento, Singo in precedenza era andato anche in gol al termine di una splendida azione manovrata (ma era in fuorigioco), mentre le parate più complicate Berisha le ha dovute compiere soltanto nel finale di partita, quando il ragazzi di Juric stavano mostrando di accusare di più la fatica, acuita anche dalle assenze e dagli infortuni, oltreché dai buchi di una rosa incompiuta.

Out Zima

Le brutte notizie portano in primo piano l’uscita di scena nel corso del primo tempo di Zima (guaio a una spalla) e di Izzo (problemi muscolari e a un ginocchio). Il tutto, con Buongiorno già out come Djidji (sovraccarico il primo, affaticamento il secondo). E Vojvoda è al tappeto per una lesione muscolare rimediata in Austria. Più che sorprendente in positivo la prestazione del giovane centrocampista Adopo da centrale, come già contro il Limassol. Sabato prossimo, esordio in Coppa Italia per il Toro contro la vincente del match tra Palermo e Reggiana, domani (domenica 30).