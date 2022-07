TORINO - Eccoci per l’appuntamento quotidiano con il mercato granata. Dalla Turchia conferme sul fatto che il Toro stia cercando l’affondo per il centrocampista del Besiktas Emirhan Ilkhan: la clausola rescissoria è di 4,5 milioni. Dall’Atalanta, invece, è in arrivo Aleksej Miranchuk: siamo ai dettagli. Il trequartista russo passerà alla corte di Ivan Juric in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Era già stato nel mirino del club granata in inverno.