Toro, dopo Lazaro atteso Miranchuk. E Ilkhan fa discutere

TORINO - Visite mediche a Torino al Centro di medicina sportiva dello stadio Grande Torino, stamane, per l’esterno destro (ma impiegabile anche a sinistra tra la linea di difesa e il centrocampo) Valentino Lazaro, preso in prestito dall’Inter con diritto di riscatto a 5 milioni, nazionale austriaco. Il prossimo sarà Aleksej Miranchuk, con la medesima formula ottenuto dall’Atalanta (riscatto a 12 milioni, in questo caso), destinato a occupare una casella da titolare sulla trequarti. Fermo restando che il Torino deve portare a casa anche un altro jolly offensivo: in caduta libera l’interesse per Armand Laurienté, dopo il crescendo degli scontri con i vertici del Lorient (difatti il Sassuolo ha già effettuato un sorpasso sui granata: non aspettava altro…).