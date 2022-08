TORINO - Ivan Juric sta aspettando l'erede di Bremer in difesa. I nomi sono i soliti: Denayer, Solet, Schuurs. In Francia, però, ne aggiungono un altro: si tratta di Wout Faes, 24 anni, centrale belga dello Stade Reims. Il direttore tecnico Davide Vagnati ha in ballo quindi diverse trattative in attesa di affondare il colpo.