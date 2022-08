TORINO - Un guaio che non ci voleva, a pochi giorni dal debutto in Coppa Italia previsto sabato sera al Grande Torino contro il Palermo. Aleksej Miranchuk è stato bloccato dall'Atalanta e in questo momento non si muove. Il club bergamasco ha preso tempo e lo ha comunicato al Toro. Non è più convinta di darlo via ai granata come da intese prese qualche giorno fa. E così Ivan Juric resta con gli uomini contati, anche là davanti.