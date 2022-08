Toro, che beffa Miranchuk. E Juric resta a secco

TORINO - Il mercato del Torino non riesce a decollare, un problema dietro l’altro. Ne parliamo dalla redazione con Marco Bonetto: «E’ proprio beffa Miranchuk, perché l’Atalanta ha cambiato idea. Il Torino aveva già fissato le visite mediche. Ma il russo non è più sul mercato, al momento. I granata restano così a mani vuote, anche se non è detto che nel prossimo futuro si possa sbloccare di nuovo, chissà quando però».