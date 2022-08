Anche il Fila per Juric è un cantiere aperto

TORINO - Se Juric fosse stato in campo a metà pomeriggio, non avremmo potuto udire le sue urla: ma mancavano ancora due ore al raduno del Torino al Fila. Rumore assordante, due camion betoniere in funzione, uno con la gru che si alzava e abbassava ripetutamente. Materiale per l’edilizia all’interno del cortile del Filadelfia: attenzione a non inciampare. Furgoni in movimento, operai al lavoro nel centro sportivo. E vele rotte oscillanti nel cielo. Perché tirava vento, a Torino: parecchio. E così il sistema antispie di vecchia fattura (estate scorsa), con un ampio numero di teloni sbrindellati e parecchi buchi nel castello metallico a forma di gruviera, sfornava immagini non esattamente bucoliche. Un cantiere aperto, insomma. Non esattamente le condizioni... ideali per accogliere Juric, tanto più dopo tutto quello che è successo in Austria e a fronte di un mercato che resta sempre tremendamente complicato tra ritardi, beffe e crescenti preoccupazioni. Ma è per il caldo che l’allenamento dei granata (il primo a Torino dopo le tre settimane di ritiro in Austria, l’amichevole a Nizza e i due giorni di riposo) si è svolto solo nel tardo pomeriggio: non per colpa dei camion.