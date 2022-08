Toro, perché lo stop a Miranchuk. Da Faes a Solet e Schuurs: quale difesa?

TORINO - Eccoci dalla redazione di Tuttosport per commentare le ultime sul mercato del Toro: «Intanto, spieghiamo la situazione Miranchuk. Come ha detto Percassi, è stato Gasperini a bloccare il russo a Bergamo. Al momento, così, l’Atalanta non può mantenere la parola data ai granata. E Juric resta con gli uomini contati». La situazione dei difensori non si sblocca, quindi ancora niente erede di Bremer: «Rimangono in piedi alcune trattative, con il Salisburgo per Solet, con l’Ajax per Schuurs e per il Reims per Faes, ma nessuna offerta formulata ora è quella giusta». E sabato c’è l’esordio in Coppa Italia al Grande Torino contro il Palermo: «Vedremo i nuovi acquisti: Radonjic di sicuro dietro la punta Sanabria e forse anche Lazaro. A proposito dell’austriaco, sul giornale che troverete in edicola ci sarà un’intervista all’agente dell’esterno che spiega i motivi della scelta, perché Lazaro ha rinunciato alle coppe europee pur di vestire la maglia granata».