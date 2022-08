Lazaro, parla l'agente Hagmayr: "Il Toro è la Champions"

La voglia di affermarsi in Serie A . Di mostrare quelle doti che nemmeno tanto tempo fa gli erano valse gli elogi e gli interessi di mezza Europa . Un affare lampo, che poi tanto lampo in realtà non è stato. Valentino Lazaro sbarca a Torino con il desiderio e la consapevolezza di poter lasciare il segno. Per conquistare una piazza non semplice, per la quale però è un orgoglio battersi sul rettangolo verde di gioco. Max Hagmayr , l’agente storico del calciatore, sottolinea fin da subito la felicità del suo assistito dopo la firma con i granata: «È molto contento. Vuole giocare il più possibile. E il Torino è un’ottima società, oltre che un club storico. Avrà buone possibilità per far vedere chi sia e mostrare le proprie qualità».

Si è parlato di una contrattazione velocissima, chiusa in pochissimo tempo. Ma forse non è così. Lei quando ha iniziato a parlare col Torino per portare Lazaro in granata?

«Circa quattro mesi fa. Tino era al Benfica, ma non sapevamo se sarebbe rimasto o meno. Io ho il compito di seguire il mio assistito, quindi dovevamo guardarci intorno per vagliare altre possibilità. Abbiamo parlato con svariati club, tra cui il Torino. È stato importante per capire come i granata fossero la miglior soluzione possibile. Come il fatto che Lazaro apprezzi particolarmente Juric come allenatore».

E Juric apprezza Lazaro.

«Certamente. Tino prima di dire di sì al trasferimento ha parlato con l’allenatore. Hanno avuto una conversazione significativa, il cui il tecnico ha mostrato di avere fiducia in Lazaro e nelle sue capacità. Questo ovviamente è stato molto importante. Devo però aggiungere che anche Vagnati lo è stato in questo trasferimento. Siamo stati in contatto continuo con lui, si è instaurato subito un ottimo feeling. Anche lui apprezza molto Lazaro, ha fatto un ottimo lavoro».