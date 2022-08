Ilkhan è in arrivo: sabato in tribuna al Grande Torino

TORINO - TORINO - Arriverà domani Emirhan ?lkhan, il talentino turco che il Torino ha acquistato dal Besiktas. Diciotto anni, centrocampista, considerato uno degli elementi di spicco della sua generazione, Ilkhan ha rinnovato a giugno il contratto con la società bianconera, ma ha poi scelto di provare subito un’esperienza in Europa e in particolare nella Serie A. Vagnati è stato pronto ad anticipare la concorrenza: il Toro ha accettato di pagare la clausola rescissoria di 4,5 milioni più il 20 per cento sull’eventuale rivendita rendendo così nullo il rilancio del Besiktas, disposto a trattenere il giocatore soprattutto dopo che i tifosi hanno vivacemente protestato sul web per la cessione. «Abbiamo provato a tenere Ilkhan in ogni modo, ma ormai la sua scelta è stata fatta», ha spiegato il presidente Ahmet Nur Cebi. Sabato Ilkhan dovrebbe effettuare le visite mediche e la sera sarà al Grande Torino per assistere alla partita di Coppa Italia tra la squadra di Ivan Juric e il Palermo.