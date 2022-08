Toro, poco pubblico contro il Palermo: si punta a quota 7mila

TORINO - Riempire il Grande Torino ad agosto per la Coppa Italia non è mai stata una missione facile. Adesso è quasi un'impresa: l'ambiente intorno ai granata è molto freddo, anche per via di un mercato che procede a rilento. La lite Vagnati-Juric in Austria, poi, ha aumentato l'inquietudine dei tifosi. Se il settore ospiti ha già un bottino di presenze importanti (circa 800 i tagliandi venduti), la corsa al botteghino per il popolo granata procede a rilento. Il Toro spera di arrivare almeno a una quota di 7 mila paganti: non sarà semplicissimo, ma ci sono ancora parecchie ore per aumentare il numero di spettatori a seguito della squadra. Si spera che sia più corposo rispetto all'Austria, ma la tendenza non lascia trasparire grande ottimismo in questo senso.