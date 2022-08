Il mercato del Torino nella mani di Cairo. Lukic faro in Coppa Italia

TORINO - Ecco il primo esame per il Toro di Ivan Juric. C'è il Palermo in Coppa Italia. E c'è il mercato da completare. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione di Tuttosport: «Il presidente lo ha detto: adesso si occuperà dei rinforzi in prima persona, scenderà in campo, come ha fatto per Makengo, chiesto direttamente all'Udinese. Ha pure incensato a più riprese l'allenatore: quindi, contro i siciliani, Juric non può sbagliare. Serve vincere per iniziare al meglio la stagione». Intanto, è arivato a Torino e ha svolto le visite mediche Emirhan Ilkhan: «Sì, il turco è un nuovo giocatore del Torino ma ha solo 18 anni e deve ambientarsi, e superare le difficoltà linguistiche. Andrà aspettato e inserito in squadra a poco a poco. Sarà al Grande Torino per un primo contatto con la nuova realtà». E' costato 4,5 miliono, ovvero la clausola rescisoria.