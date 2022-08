Vlasic, il Torino cerca l'affare. Il West Ham apre

TORINO - (e.e.) I granata continuano a sondare il mercato per gli esterni e i difensori. Ok anche per i centrocampisti. Volendo pure per i portieri. In attesa di mettersi alla prova in Coppa Italia e prima del debutto in campionato contro il Monza, scende in campo anche il presidente Urbano Cairo che ha promesso a Ivan Juric gli uomini giusti. Uno è Nikola Vlasic. Piace il croato del West Ham che ormai è fuori dal progetto. E' previsto un incontro con gli agenti, dopo il primo impegno contro il Palermo. Si tratta di trovare la formula giusta: gli Hammers aprono a un prestito con diritto di riscatto. Il croato, 24 anno, esploso nel Cska di Mosca, ha deluso a Londra e vuole cambiare aria. Sarebbe perfetto per il tecnico connazionale, che ben lo conosce.