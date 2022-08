Toro, l’importanza di un vice dt: Moretti pure ambasciatore

TORINO - Telefonate impazzite al centralino, a momenti si risvegliava anche il popolo dei fax: «Ho appena scoperto sul web che Ventura è a vedere le finali del torneo Mamma e Papà Cairo. Non è che adesso torna da dt?». Accade sempre così quando l’ex ct, non esattamente adorato da folle oceaniche di tifosi granata, si piazza in bella mostra al fianco dell’amico Urbano. Cairo lo ha consultato spesso in questi anni e sempre lo farà: hanno un bel rapporto, vietato girarci sopra troppi film. Cairo resta Cairo. E sa bene per esperienza consolidata che nei momenti di massima difficoltà bisogna seguire subito una chiara e decisa exit strategy. Quale? La più semplice ed efficace. Cosa che prevede anche il saper indossare una maschera. Lo scriviamo asetticamente, perché il mondo del calcio è composto da una quantità pressoché infinita di attori più o meno protagonisti a seconda dei ruoli e delle volte, e quindi degli interessi. Le maschere le possiedono tutti, nel cassetto: solo che c’è chi le usa più spesso e chi meno, tutto qua. «Comunque Cairo ne ha due di ds, non uno solo», ci sottolineava giorni fa un intermediario parecchio vicino alle faccende granata. Appartiene alla nutrita categoria del: per quel che ho capito io, sino al 31 agosto resterà Vagnati, però dopo ho grandi dubbi. Vedremo: nell’attesa abbiamo effettivamente notato un maggior attivismo necessario e difatti suggerito a Emiliano Moretti, da un anno ds patentato, vice dt. I problemi di comunicazione di Vagnati e Juric tra loro e col presidente, post parcheggio delle streghe austriache, impongono a Moretti doti anche di ambasciatore. Emiliano, ex capitano amato dai tifosi, ha un legame solidissimo con Cairo e un buon rapporto con Ivan. Sa stare al mondo, tiene al Toro senza dubbio, lo assiste pure il buon senso dell’esperienza e non sarà mai portato a fare a testate col tecnico per dimostrare chi abbia la capoccia più dura. Misurato, riservato, saggio, animato da uno spirito costruttivo e sorridente. Utile, utilissimo: mai come adesso.