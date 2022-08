Torino, i convocati per il match di Coppa Italia col Palermo: out Verdi, Zaza e Izzo

TORINO - Primo impegno ufficiale del Torino di Ivan Juric, che alle 21.15 affronterà in casa il Palermo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico granata deve rinunciare ai due infortunati Vojvoda e Zima, e lascia fuori per scelta tecnica Izzo, Verdi, Zaza ed Edera: i primi due sono ufficialmente sul mercato mentre il terzo, pur non rientrando tra le prime scelte di Juric, non è stato convocato principalmente perchè reduce da problemi fisici. Di seguito i 19 convocati per la sfida contro i siciliani.