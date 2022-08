Juric fa fuori Izzo, Zaza e Verdi: un chiaro messaggio. E sul mercato...

TORINO - Il Toro che inizia la stagione con la Coppa Italia chiarisce subito chi è in ballo e chi no. Ne parliamo con Giovanni Tosco dalla redazione di Tuttosport: «Tra i convocati, infatti, non ci sono Izzo, Zaza e Verdi, tre nomi pesanti. E non ci sono nemmeno Edera, Millico e Horvath. Per scelta tecnica. Un messaggio chiaro dell'allenatore: questi giocatori non rientrano nel progetto e sono sul mercato». Mercato che è sempre complesso. Dopo il riscatto di Pellegri e l'acquisto di Radonjic, si cercano ancora un trequartista-esterno, un centrocampista e un difensore che prenda il posto di Bremer. «E' tornato in auge Nikola Vlasic, dopo i problemi e lo stop di Gasperini a Miranchuk. Il croato piace molto, meno il prezzo. Però ora pare che il West Ham sia orientato ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Lunedì nuovo summit con gli agenti».