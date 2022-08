Vagnati torna sulla lite con Juric: "Rapporto ottimo, lavoriamo per il bene del Toro"

TORINO - La quiete dopo la tempesta. Il diesse del Torino Davide Vagnati è tornato a parlare del suo rapporto con il tecnico Ivan Juric dopo la lite che - immortalata in un video sui social - aveva fatto il giro del mondo. ”Con Juric va tutto bene - rassicura il dirigente granata - nel calcio sono sempre successe queste cose, ci dispiace che sia venuta fuori, ma vogliamo fare il massimo per il Torino. Il nostro rapporto è ottimo , forse ora va anche meglio di prima".

Due caratteri impulsivi

"In tutti i lavori ci sono delle discussioni - continua il direttore sportivo del Toro - noi siamo due impulsivi, ma vogliamo fare il massimo per la società. Ne abbiamo parlato fin troppo, non ne vorrei più parlare".