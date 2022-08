Torino, che esordio. Da Vlasic a Praet: ecco chi manca

TORINO - Un esordio con i fiocchi: 3-0 al Palermo in Coppa Italia e gioco spumeggiante. Il Toro migliore anche se ancora non con la rosa migliore. Come ha detto in vice di Ivan Juric, Matteo Paro, vanno sostituiti 8 giocatori che se ne sono andati e quelli arrivati ancora non bastano. E’ una questione di numeri e di qualità. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione: «Il Toro di Coppa, dopo un primo tempo di studio, ha mostrato un gioco spumeggiante, in stile Juric. E anche un grande spirito di gruppo». Sasa Lukic e Nemanja Radonjic su tutti.