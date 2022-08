Toro scatenato: colpo Vlasic, fatto! Ora sotto con Miranchuk

TORINO - E' un Toro scatenato, per la gioia dei tifosi e di Ivan Juric. Pronto il doppio colpo. Sì, si sta accendendo il mercato del Toro. I granata hanno praticamente concluso l’operazione Nikola Vlasic, 25 anni, del West Ham: prestito con diritto di riscatto a 15 più 3 di bonus con un ingaggio di 2,5 milioni. Il giocatore, pur di andare al Toro, si è ridotto l’ingaggio di 6-700 mila euro. Da un momento all’altro sia spetta l’annuncio ufficiale dell’operazione che Juric sta aspettando per dare un volto ancora più competitivo alla squadra. Ma le buone notizie per i tifosi granata non finiscono qui: si è infatti riaperto, in maniera piuttosto spedita, l’operazione Aleksej Miranchuk con l’Atalanta perché adesso Gian Piero Gasperini potrebbe dare il via libera alla cessione del russo. E così il tecnico granata potrebbe ritrovarsi tra le mano due pezzi da novanta per tentare l’assalto all’Europa. Con i bergamaschi solito discorso: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.