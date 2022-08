Perché fra Cairo e Mourinho Belotti ha scelto Mourinho

Andrea Belotti ha 28 anni e dopo avere giocato nel Palermo assieme a Dybala, ha militato per sette stagioni consecutive nel Toro, diventandone il capitano, il simbolo, l'anima. in maglia granata ha segnato 100 gol in campionato (meglio di lui ha fatto soltanto il mitologico Paolo Pulici: 134) e, per sei stagioni di fila su sette, è andato in doppia cifra, anche qui, sempre e soltanto dietro a Pulici (sette su sette).

Perché Belotti ha rifiutato il prolungamento del contratto, scaduto il 30 giugno, propostogli a suo tempo da Cairo, quando si parlava addirittura di 4 milioni di euro netti sino al 2026? Perchè Belotti si è stancato di cantare e di portare la croce; perché in questi anni non ha mai visto nascere e crescere il Torino forte e competitivo che lui e i tifosi granata desideravano, sognavano, agognavano; perché la mediocrità della squadra non è stata nemmeno aurea, ma grigia; perché a 28 anni, un campione d'Europa con la Nazionale (44 presenze, 12 gol) sa che il tempo passa e vuoi finalmente vincere qualcosa di importante.

In questi sette anni Belotti ha dato al Toro molto più di quanto abbia ricevuto e il riferimento, ovviamente, non è al lato pecuniario del rapporto. Ma alla passione non corrisposta, ai campionati anonimi, alla disaffezione verso il Toro di Cairo di un pubblico che Belotti ha molto amato e da Belotti è stato riamato in modo plasticamente granata, con l'impegno, il sacrificio, la passione che egli ha sempre messo davanti a tutto. A Roma con Dybala, Abraham, Pellegrini e Zaniolo, il Gallo tornerà a cantare. E lo applaudiranno nella stessa misura in cui a Torino lo rimpiangeranno.