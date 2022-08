Torino, Vanja Milinkovic Savic e il suo alter ego a quattro zampe

TORINO - Si chiama Vanja Milinkovic Savic , ha 25 anni, è fratello di Sergej della Lazio, gioca in porta e andrà al Mondiale in Qatar con la Serbia e con i compagni Sasa Lukic e Nemanja Radonjic . Ivan Juric gli ha ridato la porta del Torino in Coppa Italia e lui nel 3-0 sul Palermo è stato grande protagonista, con due interventi degni di nota, soprattutto quello su Matteo Brunori . Adesso si giocherà il posto con Etrit Berisha : sì, negli undici andrà il più in forma.

AMICO MIO Anche a casa di Vanja c'è però un bel duello: con l'amico fidatissimo a quattro zampe, bello lungo come il padrone. Anche lui copre bene la porta... Si tratta di uno stupendo esemplare di Dogue de Bordeaux. Impossibile non rimanere conquistati dalle rughe e dai muscoli di questo molossoide francese che nell'antico passato ha fatto un po' di tutto dal tirare i carretti, al cacciare cinghiali o custodire il gregge, ma forse il suo ruolo storico è stato quello di indefesso difensore dei castelli della nobiltà europea. Ecco il punto d'incontro con Vanja: indefesso difensore! A guardarli sembrano fatti l'uno per l'altro: 2 metri e 2 centimetri per 92 kg di peso l'uno, oltre 50 kg di muscoli, pelo e amore l'altro. Sì, perché il Dogue de Bordeaux è un cane calmo, pigrone, amichevole, estremamente affezionato al suo umano anche se con gli estranei e in situazioni di pericolo può trasformarsi in una vera "macchina" da guerra.