Toro a scuola di Monza in tv: fermo immagine per vincere

La vittoria contro il Palermo è ormai in archivio. A Ivan Juric è sicuramente tornato un timido sorriso e non solo per l'effervescenza delle ultime ore di mercato. Il motivo? La prestazione offerta contro i rosanero. Toro sul pezzo, capace di soffrire, ma anche di proporre un gioco godibile, in linea con l'ultima stagione. Ecco, è sembrato che lo scorso campionato non sia mai terminato. C'è ovviamente da migliorare: la sofferenza vissuta in avvio di gara, con difesa e centrocampo in difficoltà al cospetto delle fiammanti ripartenze del Palermo, non va ripetuta. Ma è solo questione di tempo: il Toro ha perso tantissimi elementi rispetto al torneo terminato a maggio, per cui serve una normale fase di assestamento. Sarebbe stata più facile da gestire con alcuni innesti in più da inserire dal mese di luglio, ma è inutile piangere sul latte versato. Sabato il livello si alzerà: è Serie A, per cui le antenne sono inevitabilmente più dritte. Il Monza, poi, è un avversario pericoloso. I brianzoli stanno orchestrando un mercato faraonico: lo stadio pieno e l'entusiasmo della neopromossa possono fare la differenza, soprattutto in avvio di stagione. Oggi Juric mostrerà alcuni video dei biancorossi alla squadra: Gianluca Caprari è l'uomo da tenere d'occhio. Ma non solo: c'è anche Christian Gytkjær , l'eroe della promozione che anche in Coppa Italia contro il Frosinone ha iniziato a sparare le prime cartucce. Serve attenzione, soprattutto perché la difesa granata inizia il campionato in piena emergenza.

Contro il Monza non ci saranno lo squalificato Alessandro Buongiorno, l’infortunato David Zima e nemmeno Armando Izzo, fuori dal progetto tecnico granata. A queste due defezioni si aggiunge l’assenza dell’erede di Gleison Bremer, che costringe Juric ad inventarsi una difesa tutta nuova. Con uno fra Adopo e Bayeye, oppure con l’arretramento di Lukic. Ciò che invece non sembra passibile di cambiamenti per la trasferta di sabato è l’assetto sulle due fasce. L’infortunio di Vojvoda e la fase di ambientamento che sta vivendo il nuovo arrivato Lazaro lasciano intravedere una conferma in blocco sia di Stephane Singo che di Ola Aina. Il nigeriano, persino più dell’ivoriano, ha dimostrato di essere sul pezzo contro il Palermo: prestazione maiuscola che fa ben sperare in vista della stagione, oltre all’intesa perfetta col collega di corsia Radonjic. In questo momento le pretendenti per il laterale cresciuto nelle giovanili del Chelsea - attualmente sul mercato - scarseggiano. Motivo per cui sta facendo di tutto per convincere Juric a tenerlo: finora i segnali sono positivi, la conferma per la prima di campionato è più che plausibile e se il Toro non dovesse piazzarlo da qui a fine agosto allora sarà Bayeye a partire, seppur in prestito secco. La giornata di ieri si è conclusa con un allenamento tardo pomeridiano già orientato verso Monza. La Coppa Italia non ha lasciato scorie fisiche importanti per nessun giocatore, così si procede a passo spedito verso il battesimo in campionato. Con un Vlasic in più, che oggi avrà modo di conoscere i nuovi compagni, mettendosi subito a disposizione di Juric.