Ilkhan impazza al Toro: «Benvenuto al Modric turco»

TORINO - Emirhan Ilkhan è appena arrivato al Toro ma già i tifosi sono impazziti per lui. Alle prime foto in maglia granata, cariche di sorrisi e passione, gli scrivono così: «Benvenuto al Modric turco». Un paragone da impallidire, eh. Ma il ragazzo, diciotto anni al fosforo forgiati sul Bosforo (era una stellina del Besiktas che lo ha perso per via della clausola da 4,5 milioni e della volontà del giocatore di venire in Italia), sa il fatto suo.