Torino, che sprint: fatta anche per Miranchuk! Ora visite e firma

TORINO - (e.e.) Accordo fatto con l'Atalanta e Aleksej Miranchuk già in città per le visite mediche e la firma. Il russo si è sbloccato e Gian Piero Gasperini ha dato il via libera, dopo i tentennamenti delle ultime due settimane. Così Ivan Juric ha il parco esterni-trequartisti che desiderava: Miranchuk si aggiunge infatti al serbo Nemanja Radonjic (gran debutto in Coppa Italia, il suo) e al croato Nikola Vlasic, tutti nuovi acquisti del club. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.