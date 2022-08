Torino, ora è caccia al difensore: Hien, Schuurs o Denayer

TORINO - E adesso il difensore. Piano piano il Toro sta lievitando come confermano gli ultimi acquisti e tutti di un certo spessore: Vlasic e Miranchuk, tanto per fare un esempio. Così la trequarti è blindata ma adesso, con la partenza di Bremer e con Izzo (chissà per quale misterioso motivo) è stato nuovamente messo ai margini, urge un rinforzo considerando anche la precarietà fisica di alcuno giocatori. L’obiettivo numero uno resta l’olandese per Schuurs, 22 anni, all’Ajax dal 2018. Il Toro è arrivato ad offrire 12 milioni (9 più 3 di bonus) ma gli olandesi hanno detto no. Ci andrebbe un rilancio visto che l’Ajax punta ad incassare 15 milioni. L’aspetto positivo, quindi confortante, è che il giocatore ha detto sì all’entrale trasferimento in granata. Non è escluso che nelle prossime ore ci sia un rilancio. Sarebbe molto più facile arrivare a Isak Hien del Djugardens il cui costo è di 4 milioni: 23 anni, marcantonio svedese (1.91) dalle origini del Burkina Faso. E a quanto sembra è il difensore più vicino. E per concludere non bisogna neppure dimenticare lo svincolato Jason Denayer (ex Lione) che, però, chiede un ingaggio superiore ai 2 milioni e mezzo. Per questo il Galatasaray, che era interessato, si è defilato. E resta solo più il club granata.