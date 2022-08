Torino, Juric testa i nuovi. Alla scoperta di Hien, si spinge per Schuurs

LE MOSSE Basta trequartusti-esterni? «Numericamente, considerando anche Demba Seck e Nemanja Radonjic il gruppo c'è. Ma il Toro non molla Dennis Praet e ci proverà fino all'ultimo con il Leicester per un nuovo prestito». Resta il buco in difesa lasciato dall'addio di Bremer (e temporaneamente allargato dall'infortunio di Zima): «I dirigenti stanno lavorando su alcuni fronti, visto che anche Izzo è sul piede di partenza. Schuurs dell'Ajax sarebbe l'erede del brasiliano, lo svedese Hien invece partirebbe da rincalzo».