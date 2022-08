Sanabria, il Toro ha bisogno di te. A Monza servono segnali (e gol)

TORINO - Col Palermo è stata dura, anzi durissima. Una notte difficile per Tonny Sanabria, con tante ragioni che spiegano le difficoltà dell’attaccante paraguaiano. In primo luogo una condizione che non può essere ancora quella ottimale dopo poco più di un mese di lavoro: non tutti i giocatori riescono ad assorbire al meglio e in tempi rapidissimi i carichi di lavoro. A maggior ragione agli ordini di Ivan Juric, che chiede un’intensità fuori dal comune, utilissima nell’economia del gioco del Toro. Poi c’è un’intesa ancora farraginosa con la nuova trequarti, quella scesa in campo in Coppa Italia: con Radonjic e Seck non aveva mai giocato, è naturale che l’affinità con una punta necessiti di tempo per essere costruita. Questione di normale rodaggio, in un attacco ancora anomalo e con una squadra da disegnare.

Poi, naturalmente, c’è un fattore mentale da tenere in considerazione per un attaccante ormai non più giovanissimo: il peso dell’eredità di Andrea Belotti. L’ex capitano ha fatto la storia del Toro e adesso i granata hanno la necessità di individuare la punta del presente e del futuro. Sanabria è l’uomo giusto: a Juric piace, anche per il suo spirito di sacrificio e per il modo che ha di dialogare con altri reparti. Però stavolta Tonny parte recitando il ruolo di terminale offensivo titolare, quasi insidacabilmente: non era mai riuscito in carriera a ritagliarsi una centralità di questo tipo. Contro il Monza, proprio per questa ragione, dovrebbe essere confermato dall’inizio, nonostante la prestazione negativa in Coppa Italia. Ha deluso tanto, perché è sembrato perennemente in ritardo sia di condizione che come letture dei tempi di gioco, ma merita la fiducia. Anche perché le attenuanti, in questo periodo della stagione, ci sono tutte per una notte un po’ così. Farà a sportellate con una difesa ancora in fase di rodaggio: il Monza ha tanti volti nuovi, da Ranocchia a Marlon passando per Pablo Marì, per cui anche per loro Sanabria può rivelarsi un avversario temibile. Nelle ripartenze e pure in area di rigore.