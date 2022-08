Hien si sbilancia: «Sento profumo di Torino. Un grande club»

TORINO - Non solo Perr Schuurs dell'Ajax. Prosegue abnche la trattativa tra Torino e Djurgardens per il centrale Isak Hien. Alto 1,91, svedese originario del Burkina Faso, il difensore è stato intervistato da Martin Aghassi Ssu port Expressen. Il ragazzo ha parlato anche della sua situazione attuale: «Andare a giocare all'estero è allettante, allo stesso tempo ho un contratto con il Djurgardens e decide Bosse Andersson, il ds. Ho un buon agente che se ne prende cura, quindi non devo pensarci. Se avessi ascoltato e letto tutto ciò che è stato detto e scritto la mia testa sarebbe in confusione, cerco di non assorbire nulla. Ma questo è il lavoro di Bosse, se sente che è ora, è ora. Se la pensa diversamente, dipende da lui. La Serie A è attraente, Il Torino è un club fantastico. Sarebbe un'ottima soluzione anche per Djurgardens. Ma Bosse decide e sarà come sarà». L'offerta si aggira sui 4 milioni. La concorrenza è dello Sparta Praga. Al quesito quale sia meglio, risponde così: «Bella domanda. C'è profumo di Torino».