Toro, Lukic shock: non va a Monza e chiede la cessione

Tutti i giocatori sanno tutto già da tempo, quando la truppa sale sul pullman a metà pomeriggio, direzione Monza. Altro che allenamento sereno dietro al capitano che tira il gruppo. Lukic aveva già dato: quella telefonata al mattino a Juric, dopo che il tecnico aveva terminato la sua conferenza. Una telefonata poi svelata dal tecnico alla società, ma anche dal giocatore stesso ai confidenti, ai compagni che l’hanno chiamato, a procuratori, amici vari. Raccontano: «Sasa ha telefonato al mister, gli ha detto che non ce l’ha affatto con lui, che anzi gli dispiace per il tecnico, che non ce l’ha con nessun compagno, con nessuno dello staff... Ha detto al mister di non convocarlo, di non contare più su di lui (difatti non è partito per Monza; ndr). Sasa è stufo, parla di promesse non mantenute, ce l’ha con Cairo. Ha offerte, vuole andare via, non ne può più. Non gli hanno neanche ancora rinnovato il contratto, come promesso»: in scadenza nel 2024, con un ingaggio decisamente sottomedia nel Toro. Bum: la polveriera salta di nuovo in aria, dopo la rissa in Austria tra Vagnati e Juric, dopo i grandi “problemi di comunicazione” (eufemismo) incontrati dal tecnico con Cairo, dopo l’addio di Belotti che fin da subito è parso più una fuga che un approdo (il Gallo, tra l’altro, sta ancora aspettando la Roma), dopo il caso Mandragora, dopo la cessione di Bremer alla Juve, proprio alla Juve, persino dopo il caso Brekalo, che tra marzo e aprile pregò il Torino di non riscattarlo, tanto voleva andarsene... E vogliamo ricordare quegli enormi problemi sorti tra Sirigu e Cairo oppure l’ammutinamento di Nkoulou nel 2019? «La società non ha mantenuto le promesse con me», eccetera eccetera. Già Maksimovic, nel 2016. Ma quale società? Quella che c’è o quella che non c’è?