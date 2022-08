Il Toro fa gli auguri a Lukic "l'ammutinato". Lui ricambia e i tifosi ironizzano

Dopo che Lukic ieri mattina aveva telefonato a Juric pregandolo di esentarlo dall’allenamento di rifinitura e invitandolo a non convocarlo per la partita di Monza, il Torino oggi (come se nulla fosse) diffonde su tutti i suoi canali social e sul proprio sito ufficiale gli auguri di buon compleanno al capitano “ammutinato”: 26 anni. E Lukic ricambia, condividendo sulla propria pagina Instagram il post del club. Tutto questo, giusto quando il suo caso è deflagrato all’ennesima potenza. Il neocapitano del Torino è sempre più attratto da offerte di mercato, in testa la Roma, ed è arrabbiato con Cairo per l’ancora inesistente rinnovo contrattuale e presunte promesse non mantenute (vengono in mente i casi, pur non identici tra loro, Nkoulou, Sirigu, Belotti, senza dimenticare la rissa Vagnati-Juric, le questioni Brekalo e Mandragora… E potremmo continuare). Prove di riavvicinamento, ora? Significa qualcosa questo scambio di messaggi social? Difficile dirlo già adesso, difficile anche immaginarlo (fratture così non si risolvono in quattro e quattr’otto, in ogni caso).