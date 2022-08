Torino, Lukic si è allenato. Confronto con i compagni e con Juric

TORINO - Sasa Lukic, ammutinato alla vigilia del debutto in A contro il Monza, match poi vinto senza di lui 2-1, si è allenato al Fila nel giorno di Ferragosto. E' arrivato prima delle 18 e si è infilato nel parcheggio sotterraneo. Qualche tifoso ha provato a chiamarlo, senza successo. Si parla di un confronto con i compagni e con il tecnico Ivan Juric che già a Monza si era detto pronto a perdonare. Il serbo si era infuriato per il mancato rinnovo-adeguamento del contratto, in scadenza nel 2024, più volte promesso, rifiutandosi di salire sul pullman.