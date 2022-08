Torino, il colpo è Schuurs: visite, firma e subito la Lazio

TORINO - Con Camillo Forte facciamo il punto sulle trattative del Torino: «Perr Schuurs è il nuovo colpo del mercato granata. Il centrale olandese è in arrivo in città: c’è stato un leggero slittamento dovuto al Ferragosto e a problemi burocratici da sistemare: rinviato tutto, ma l’affare non è in discussione. In giornata dovrebbe espletare le varie formalità: visite mediche e firma, poi via da Ivan Juric che lo vuole aggregare già per il match con la Lazio, sabato al Grande Torino».