Torino, resta in ballo Meret. E il difensore

TORINO - Perr Schuurs è il grande colpo del mercato Toro, in questi giorni. Ma i granata non si fermano qui. Ne parliamo con Alessandro Baretti dalla redazione: «L'olandese ha conosciuto i compagni e Ivan Juric . Il tecnico punta a convocarlo, salvo contrattempi, sabato contro la Lazio. Numericamente, la difesa potrebbe essere a posto così, ma Armando Izzo è fuori progetto e quindi serve ancora un innesto. Lo svedese Isak Hien non è tramontato però c'è forte anche il Verona».

PARATINE Situazione portieri: «Vanja Milinkovic Savic ha fatto bene a Monza sino al gol subito. Ecco perché il serbo e Etrit Berisha possono non bastare. Al Napoli resta in bilico la posizione di Alex Meret che ha giocato la prima ma non gode della piena fiducia. Da qui il tentativo di accordo con il Psg per Keylor Navas: lo trovassero, ecco che l’azzurro tornerebbe in ballo. Per l’estero e anche per i granata».