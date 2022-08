La carica di Schuurs: «Forza Toro»

TORINO - Perr Schuurs può urlare di nuovo: «Forza Toro», come all'aeroporto. Come si legge nel comunicato granata, è ufficialmente arruolato per 4 stagioni: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Amsterdamsche Football Club Ajax, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Perr Schuurs. Schuurs è nato a Sittard, in Olanda, il 26 novembre 1999. Difensore centrale, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Fortuna Sittard, club con cui ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2016/17. Nel 2018 è stato prelevato dall’Ajax, dove nella sua prima stagione ha giocato prevalentemente nella squadra B. L’anno successivo ha disputato 10 presenze in Eredivisie, facendo anche il suo debutto in Champions ed Europa League. Nel complesso, con il club olandese, in quattro stagioni ha totalizzato 95 presenze con 3 gol tra Eredivisie, KNVB Cup, Champions League ed Europa League, vincendo tre campionati, due coppe nazionali e una Supercoppa d’Olanda. Per Schuurs, convocato dalla nazionale olandese nel 2020, anche 17 presenze e 2 gol con l’Under 21. Tutta la Società accoglie Perr Schuurs con un cordiale "benvenuto a Torino": buon lavoro, Sempre Forza Toro!».