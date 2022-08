Torino: Ricci, leader di Juric. E presto di Mancini

TORINO - Deve ancora compiere 21 anni, che saranno festeggiati da Samuele Ricci domenica dopo la sfida contro la Lazio valevole per la seconda giornata del campionato. Un’età nella quale molti colleghi del centrocampista granata sono appena usciti dalla Primavera, e faticano a ritagliarsi anche minimi spazi in prima squadra. Alcune volte per la ritrosia di taluni allenatori a lanciare i giovanissimi, altre per l’oggettiva necessità di accumulare esperienza da parte di suddetti giovanissimi. Come i predestinati, Ricci segue invece una strada propria: a 20 anni è già nel cuore del progetto Toro, è una certezza per Juric e compagni e si candida a ricoprire analogo ruolo anche in Nazionale. Una la presenza agli ordini del ct Mancini, ma le partite sono destinate a lievitare e anche in fretta. Come veloce è stato il procedere di Ricci attraverso step che già lo rendono una certezza, in Serie A. Per rendere l’idea si può tornare al 2019-20, annata nella quale l’azzurro fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell’Empoli. Il battesimo, in B, arriva il 21 settembre in casa contro il Cittadella (subentra a Stulac). Chi pensa possa essere una tra le poche presenze stagionali di Ricci in quell’Empoli - allenato prima da Andreazzoli che lo lancia, poi da Iachini e quindi nuovamente dal rientrante Andreazzoli - sarà smentito: le presenze totali di Ricci nel 2019-20 saranno infatti 29 (28 in B e una in Coppa Italia).