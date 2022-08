Torino: tanti auguri a Ricci, l'incubo di Milinkovic-Savic

TORINO - (e.e.) Tanti auguri, Samuele Ricci. Ventun anni il giorno dopo aver fatto impazzire Sergej Milinkovic Savic. Sempre addosso al serbo, in anticipo, girandoci attorno, incollato e pronto a rilanciare: il leader della Lazio annichilito dal nuovo leader di Ivan Juric. Con Sasa Lukic, ex ammutinato, entrato solo nella ripresa, è toccato all'ex Empoli vestire i panni dell'uomo squadra: attento, applicato, deciso, con qualità e carattere. Tanto che il serbo spesso ha dovuto rincorrerlo. Una partita al contrario, per Sergej, difatti sostituito da Maurizio Sarri. Per Ricci, invece, una conferma sul campo: è uno da Nazionale.