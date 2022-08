Vanja a Sergej: "Bravo a non fare gol". Lo show dei Milinkovic

TORINO - (e.e.) Spettacolo in campo e fuori. Vanja Milinkovic Savic ha un pregio: fa spaventare e fa esultare al tempo stesso. Dal vivo, ancora di più. Perché gioca mille palloni e qualcuno vicino alla linea di porta, roba che se sbagli... Così il pubblico ha il cuore in gola. Ma quando lo vedi in uscita con quelle braccia lunghe lunghe è tutto un applauso. Perché arriva dove altri manco pensano di andare, anche in allungo. Copre la porta, respinge la Lazio del fratello Sergej. E alla fine, in zona mista, dove si parla e commenta, scatta lo show: «E' stato bravo a non fare gol»