Buongiorno, il cuore Toro che ha spento Immobile e impressionato pure Sarri

TORINO - Sabato sera ha inghiottito Ciro Immobile. Lui, passato dalla Scuola Calcio del Toro, poi dalla lunga trafila nelle giovanili e infine dai due prestiti con le maglie di Carpi e Trapani, che gli sono serviti per diventare uomo. Alessandro Buongiorno è l’esempio perfetto di una gestione da manuale da parte della società granata e i frutti si vedono in campo: contro la Lazio ha offerto una prestazione superlativa, al suo battesimo in campionato dopo la cessione di Bremer. Al centro della difesa ha preso il comando della squadra, tanto da strappare a Ivan Juric complimenti che pesano tantissimo anche con vista sul futuro: «È molto serio, l’anno scorso è stato penalizzato dai campionati strepitosi di Rodriguez e Bremer. Alessandro lavora e mi piace: è di Torino e ha il cuore Toro, queste sono cose positive. Ha fatto un’ora alla grande, poi ha sofferto un po’, ma non ho mai avuto dubbi su di lui». Persin Maurizio Sarri, una volta entrato in sala stampa, a un cronista si è lasciato scappare un grande elogio a microfoni spenti, nella maniera più spontanea del mondo: «Tanta roba quel ragazzo, mi ha impressionato». Già, perché la prova di Buongiorno è stata ottima. Per la leadership mostrata, per l’aggressività feroce con la quale ha gestito un cliente scomodo come Immobile e anche per come ha saputo impostare l’azione. Anche la fortuna gli ha baciato le gote: un suo errore stava spalancando la strada per il vantaggio a Milinkovic-Savic, fermato da un provvidenziale recupero di Ricci. Ma dopo l'episodio non ha perso lucidità, a dimostrazione di quanto il ragazzo sia equilibrato in qualsiasi circostanza.

La crescita di Buongiorno Tornando alla gestione, il Toro negli anni ha lavorato molto bene col giocatore. Gli ha fatto assaggiare la prima squadra già Sinisa Mihajlovic nel 2016, si è consolidato in Primavera con Federico Coppitelli e ha esordito coi grandi ad aprile 2018, in Serie A contro il Crotone. Il destino, però, gli ha giocato un bruttissimo scherzo: si fa male alla spalla dopo 5’, con Walter Mazzarri incredulo, e così salta la doppia finale di Coppa Italia Primavera, vinta poi dal Toro contro il Milan. Le tappe intermedie si chiamano Carpi e Trapani, due formazioni con un comune denominatore: Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano crede molto in Buongiorno e gli dà spazio: nonostante entrambe le formazioni retrocedano in Serie C, il classe ’99 è uno dei pochi a strappare consensi.