Torino, per Praet assist dalle uscite: Izzo, Verdi e Zaza da piazzare

TORINO - Ivan Juric aspetta gli ultimi rinforzi per lavorare sul Toro reale, e completo. Che ha 4 punti in classifica dopo 2 giornate. Ma prima il dt Davide Vagnati deve sistemare gli esuberi, brutta parola che definisce chi non rientra più nel progetto pur essendo sotto contratto. Parliamo di Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Zaza. Piazzati loro, il club granata può affondare per il centrocampista di peso e per l'uomo dei sogni che è sempre stato Dennis Praet, di ritorno dal Leicester. In Premier il belga non sta giocando, ma serve l'offerta giusta. E il Torino può portarla dopo le uscite, per l'acquisto a titolo definitivo.